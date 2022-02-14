Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan TEM Otoyolu'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 14.2.2022 01:10 Son Güncelleme: 14.2.2022 01:13

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İHA
Eyüpsultan TEM Otoyolu’nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan lüks otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal - Ankara istikametinde seyir halinde olan 5 araç henüz bilinmeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

3 KİŞİ YARALANDI

İçlerinde lüks otomobillerin de bulunduğu kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sırasında sıkışan bazı vatandaşları bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kazadan dolayı 2 şeridi kapatarak trafik akışını diğer 2 şeritten sağladı. Kazadan dolayı TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kazaya karışan lüks otomobiller kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Eyüpsultan TEM Otoyolu'nde zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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