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Giriş Tarihi: 22.6.2022 08:59

TEM Otoyolu’nun magandaları yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
TEM Otoyolu’nun magandaları yakalandı

İstanbul’da lüks araçlarıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki trafik magandası, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyetleri alınmış olmasına rağmen araç kullandıkları saptanan iki trafik magandasına farklı maddelerden ötürü toplamda sekiz bin 958 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da iki trafik magandası, TEM Güney Yol Gaziosmanpaşa Mevkisi'nde araçlarıyla makas attı ve tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; açık kimliklerini kısa süre içerisinde tespit ettikleri araç sürücüleri V.K. ve O.S.'yi gözaltına aldı. "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan haklarında yasal işlem başlatılan iki trafik magandasına 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafiği Aksatacak veya Tehlikeye Sokacak Şekilde Ardı Ardına Birden Fazla Şerit Değiştirmek, Saygısızca Araç Kullanmak, Trafik Güvenliği ve Düzeni ile İlgili Diğer Yasaklara Uymamak ve Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak" maddelerinden toplamda sekiz bin 958 lira para cezası kesildi.

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TEM Otoyolu’nun magandaları yakalandı
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