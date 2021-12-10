Temassız hırsızlar! Market market dolaşıp alışveriş yaptılar





Başbuğa, "İstesem ulaşabilirim aslında. Ama ben yine de kendisine bırakıyorum. Boğazından nasıl geçiyor o para bilmiyorum ama eğer vicdanlı bir insansa mutlaka bizi bulur, tarafımıza geri dönüş yapar diye tahmin ediyorum" diye konuştu.