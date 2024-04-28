Tem’de dehşet anlar! Tekerleği fırlayan araç takla attı

Feci kaza, TEM Otoyolu Dilovası İlçesi İstanbul istikametinde gerçekleşti. Seyir halindeyken bir otomobilin tekerleği aniden yerinden fırlayınca,araç kontrolden çıktı. Taklalar atarak yol kenarına devrilen otomobil, çevredeki diğer sürücüler tarafından fark edildi. Kazayı gören sürücüler, hemen yardıma koştu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.