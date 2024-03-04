TEM’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İzmit ilçesi TEM Otoyolu üzeri Gültepe Dinlenme Tesisleri yakınlarında İstanbul istikametine gitmekte olan yabancı plakalı otomobil, önünde ilerleyen bir tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada tırın altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Çevrede bulunan ve kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



TEM'de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile araçta sıkışan sürücü ve yanında bulunan 2 kişi, sıkıştıkları araç içerisinden çıkartıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde, araç içinde boş alkol şişeleri olduğu görüldü.