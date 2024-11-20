TEM’de feci kaza! Zincirleme trafik kazasında 14 yaralı

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.