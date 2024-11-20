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Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:30

TEM'de feci kaza! Zincirleme trafik kazasında 14 yaralı

TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
TEM’de feci kaza! Zincirleme trafik kazasında 14 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde, tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otobüslerde bulunan 14 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM'de feci kaza! Zincirleme trafik kazasında 14 yaralı
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