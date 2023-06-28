TEM’de kaza: Aynı otomobilden 8 yaralı çıktı

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki içerisinde 8 kişi bulunan otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde S.K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de bir süre savrulup yol üzerinde durabildi.