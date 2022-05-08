TEM’de korku dolu anlar: Alev alev yandı!

Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında, Mustafa Tezcan yönetimindeki 34 EVJ 335 plakalı otomobil hareket halindeyken yanmaya başladı. Aracını emniyet şeridine geçerek duran sürücü Tezcan, çıkmak isterken kapının kolu kırıldı. Kıs süre sonra hem sürücü ve hem de iki yolcu araçtan çıkmayı başardı.