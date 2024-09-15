TEM’de korkunç kaza

Sabah saatlerinde İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikameti İstoç mevkiinde kaza meydana geldi. İddiaya göre araçlar, maddi hasarlı kaza yaptı. Araçlarından aşağıya inen sürücülere araçlarına baktığı sırada pikap çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar ve sürücüleri çevreye savruldu. Önlerinde meydana gelen kazayı son anda fark eden iki araç da birbirlerine çarparak güçlükle durdu.

2 ÖLÜ 5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A. A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, N.G., H.G., E.K., D.H., C.E., ve H.Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan N.G. hastanede hayatını kaybetti. Polis yeni bir kaza yaşanmaması için TEM otoyolunda önlem aldı.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme sonrasında A.A'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması sonrasında yol tamamen trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.