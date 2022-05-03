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Giriş Tarihi: 3.5.2022 01:29

TEM'de korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

İHA
TEM’de korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Bolu’da feci bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Yeniçağa Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İ.E.A. idaresindeki 34 DFN 96 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri kıran ve yol kenarındaki yamaca savrulan otomobil hurdaya dönerken aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne, İ.E.A. ise Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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TEM'de korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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