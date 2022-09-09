TEM’de korkunç kaza! Kamyon şoförü feci şekilde can verdi





POLİSLER BİLE İNANAMADI

Kazaya müdahale etmek için olay yerinde gelen trafik ekipleri de kamyonun ezilerek hurdaya dönen kupasını görünce inanamadı. Ekipler, kamyonun ve tırın dorsesinde kazanın oluş şeklini anlayabilmek için uzun süre inceleme yapmak zorunda kaldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Hayatını kaybeden sürücü Hakan Gürsoy'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.