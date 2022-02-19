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Giriş Tarihi: 19.2.2022 14:31 Son Güncelleme: 19.2.2022 15:28

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
TEM’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli, TEM Otoyolu'nda hız yapan Tahsin Adıgüzel direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bariyerlere çarpıp yan yatttı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralamalı trafik kazası Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Tahsin Adıgüzel yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yattı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Tahsin Adıgüzel ile Hatun Adıgüzel yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslara konularak çevredeki hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralandı
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