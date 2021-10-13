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Giriş Tarihi: 13.10.2021 01:33

TEM'de TIR ile otomobil çarpıştı: Kazada 3 kişi yaralandı

TEM’de TIR ile otomobil çarpıştı: Kazada 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya'nın Hendek ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine gitmekte olan 81 DG 288 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 41 B 0526 plakalı TIR, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan H.A., N.A. ve O.A. yaralandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki trafik kaza sebebiyle durma noktasına geldi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken araçların yoldan kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM'de TIR ile otomobil çarpıştı: Kazada 3 kişi yaralandı
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