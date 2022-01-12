TEM’de zincirleme kaza! Facianın eşiğinden dönüldü

"EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR'I FARK ETMEYİNCE..."

Kaza hakkında konuşan kamyonet sürücüsü Murat Çınar, "Önümde giden TIR emniyet şeridindeki TIR'ı fark etmedi. Çapmanın etkisiyle saclar yere döküldü. Saclar yere dökülünce ben de sacların üstüne çıktım. Üstüne çıkınca saclar depoyu kesti. Çok şükür bir şey olmadı" dedi.