Bakan Özhaseki’den kentsel dönüşüm açıklaması: 1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Özhaseki'nin yanı sıra milletvekilleri ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe başkanları ve vatandaşlar da yer aldı.

"BU ÜLKEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM HER BABA YİĞİDİN HARCI DEĞİL.ÇİCEKLE BÖCEKLE VAKİT GEÇİRİYORLAR"

Törende konuşan Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşüm her babayiğidin işi değil. Nice belediye başkanları görmüşsünüzdür. Dışarıda çiçekle, böcekle, geceler konserler düzenleyerek vakit geçirmişlerdir ama İstanbul için en elzem olan hatta Türkiye için en elzem olan ama zor olan kentsel dönüşüm işine başlamamışlardır. Zor bir iş, neden? Vatandaşla tek tek görüşeceksiniz, herkesi ikna edeceksiniz, her bir insanın ayrı problemi var, onu çözeceksiniz. Makul insanlar her zaman başkana yardımcı olurlar ama tek tük de olsa üzülerek söylüyorum bütün kentsel dönüşüm alanlarında görmüşüzdür. Binde bir de olsa, iki de olsa başka türlü fıtratta insanlar da çıkıyor. Onlar da taş koyarlar. Siz herkesle anlaşın gelin iş kolay derler en son vardığınızda birkaç misli istemeye başlarlar. Hak, hukuk, adalet bir kenarda kalır onlarda. İşi engellemeye çalışırlar. Onların da fıtratları öyle. Hakikaten kolay değil o yüzden başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.

"İKNA ETMEK İÇİN BİR YALVARMADIĞIM KALDI"

Geçmiş dönem bakanlığında Hatay'da kentsel dönüşüm başlatmak istediklerini ve vatandaşların tepkisiyle karşılaştıkları anlardan söz eden Bakan Özhaseki, "Hatay'da deprem bekleniyor. Herkes bunu söylüyor. Başkanımız gayret etmiş, insanlarımızı ikna ettin mi dedim, 'Büyük bir çoğunluğunu ettim efendim' dedi. Alana gittik, yardım edip destek olacağız, orası kentsel dönüşüme girecek çünkü çok yakın bir tarihte Hatay'da da büyük bir deprem olacak diye hepimiz biliyoruz. Gittiğimizde alanda çok büyük bir kalabalık vardı. Kenarda duranların hepsi ellerinde protestolarla bekliyorlar. Başkan hoş geldiniz konuşması yapıp oturacaklar ama envai çeşit evreden küfürler duyulmaya başladı. İkna etmek için emin olun bir tek yalvarmadığım kaldı. Protesto edenlerin tahrikleriyle ideolojik takıntılı grupların oradaki tahrikleriyle vatandaş da 'Hayır istemiyoruz' dediler ve kentsel dönüşüm yaptırmadılar. Vatandaş direnirse biz ne yapalım? Döndük, ayrıldık oradan. Aradan 6 yıl kadar zaman geçti, deprem oldu. Hatırladığım kadarıyla İstiklal ve Emek Mahalleleriydi, o mahallelerde bir tek ev yok şimdi. En önemli iş, bizi önümüzde bekleyen tehlike deprem tehlikesi" diye konuştu.

"KİMSE 'RANTSAL DÖNÜŞÜM YAPIN' DEMİYOR"

Türkiye'deki kadim coğrafyanın zorluğunun yer altındaki hareketlilik olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Bize düşen hareketliliğe dikkat ederek, bilimsel verilere uygun olarak zeminden başlayarak binanın bütün safhası yapılırken birebir titizlikle, sıfır toleransla konutlarımızı yapmak ve orada sağlıklıca yaşamak. Bir tek çözüm var o da kentsel dönüşüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2012 yılında kanun çıkmış. İstanbul'umuzda da 800 bin civarında evimiz yenilenmiş ama yakın bir gelecekte Allah korusun bir deprem olursa, başımıza bir felaket gelmemesi için neredeyse 1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız. Bunların içinde özellikle 600 bini çok acil gözüküyor. Eğer bir sokakta iki tane bina yıkılırsa orada hayat durur. Belediye başkanı arkadaşlara lütfen yardımcı olun. Hatta belediye başkanlarımız kentsel dönüşüme girmiyorlarsa, gidin kapılarını çalın deyin ki, 'bir an önce başla kardeşim, niye yapmıyorsun?' Yapmayan insanlardan hesap sorun. Şöyle bir kolaycılıktan vazgeçsinler. Burası kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm. Bu işin kaçamak sözü. Kimse 'Rantsal dönüşüm yapın' demiyor. Siz adam gibi yapın rantsal dönüşüm olmasın. Zaten öyle olmuyor bu kaçamak sözleri bırakın bir an önce İstanbul'u geleceğe hazırlayalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki maddi hasarla ilgili de, "Şu anda konutların ve iş yerlerinin yapılmasıyla ilgili karşımıza çıkan tablo belki de rezerv alanlarda sıfır yeni konutlar yaparak devam etsek 110 milyar dolar gibi gözüküyor" dedi.

Özhaseki konuşmasında, deprem bölgesi için yapacakları çalışmaları da hatırlattı.