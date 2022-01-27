Temel kazısında toprak kaydı iki apartman boşaltıldı

Karesi ilçesi Atatürk Mahallesinde bulunan ve eski vali konağı alanı olarak bilinen bölgede devam eden inşaat çalışmalarının temelinde toprak kayması yaşandı. Bölgeye hemen AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk iş olarak inşaat alanının yanı başında bulunan 2 apartmanda toplam 17 haneyi tedbir amaçlı tahliye etti. Gece yarısı evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi.

"TÜM ÖNLEMLER ALINDI"



Olay yerinde incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bölgede tüm tedbirlerin titizlikle alındığını belirtti. Orkan yaptığı açıklamada, "Bu alanda su patlağıyla ilgili bir kaçak meydana gelmiş. Toprağın suyu aşağı bırakmasından kaynaklanan bir toprak kayması oluştu. Elektrikleri, suyu ve doğalgazı tedbir amacıyla kesildi. Sabah erken saatlerde alanda dolgu işlemleri yapılacak. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadan atlattık" dedi. Diğer yandan Balıkesir Emniyetine bağlı ekipler, olası hırsızlık olaylarını engellemek için boşaltılan iki apartman önünde sabaha dek nöbet tuttu.