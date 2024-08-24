Balıkesir Burhaniye'de dişlerini bile çeşmeden akan suyla temizleyemediklerini kaydeden vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi. Çeşitli mahallelerden alınan su numunelerini de getiren vatandaşlar, 'Temiz su istiyoruz' şeklinde sloganlar attı. Burhaniye BASKİ önündeki basın açıklamasını da Burhaniye Su İnsiyatifi üyelerinden avukat Filiz Sonsuz yaptı. Ellerinde dövizler ile sloganlar atarak BASKİ protesto edilirken yapılan basın açıklamasında, "Suyu içmekten, kullanmaktan korkuyoruz. Su, bildiğimiz su değil. Yaklaşık bir buçuk aydır Burhaniye, Ali Çetinkaya Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerimizde musluklardan akan suyumuz tuzlu, acı, paslı, yağlı. Yaptırdığımız tahlil sonuçlarına göre, suyun içerisindeki katı madde miktarı, yani su olmayan, suda olmaması gereken maddeler, normal değerlerin 7-8 katına ulaşıyor Bazı mahallelerimize günün bazı saatlerinde su verilmiyor ya da suyun basıncı düşüyor. Bu duruma çoğunlukla habersiz yakalanıyoruz Belki bazen BASKİ'den gelen bir kısa mesajla önceden haberdar olabiliyoruz. Sadece Burhaniye merkez mahalleleri değil, kırsal mahalleler de susuzlukla adeta sınanıyor. Çallı, Kuyucak ve Avunduk mahallelerine tankerlerle su taşınıyor. Daha düne kadar çeşmelerinden su akan bu mahalleler artık tankerle gelecek suyu bekliyor. Uzun yıllardır ya tadı kötü olduğu ya da güvenilir olmadığı için içemediğimiz şebeke suyuyla artık bazı mahallelerimizde diş fırçalayamıyoruz. Sabun köpürmüyor, el yıkanmıyor, duş alınamıyor, bulaşık, sebze meyve yıkanamıyor, yemek yapılamıyor, çay demlenemiyor, çamaşır, bulaşık makineleri, kombiler bozuluyor ve ishal kusma vakaları artıyor" sözlerine yer verildi. İHA