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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Temizliğe çağırdı, tecavüze kalkıştı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Temizliğe çağırdı, tecavüze kalkıştı
İSTANBUL Sultangazi'de, 32 yaşındaki Özbekistan uyruklu Barchinoy K., temizlikçi olarak gittiği dairede Özkan E.'nin cinsel saldırısına uğradı. İddialara göre Barchinoy K., sosyal medya üzerinden tanıştığı Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere el sıkıştı. Kendisini emlakçı olarak tanıtan şüpheli Özkan E., kadını temizlik işi için Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir daireye çağırdı. Şüphelinin söylediği adrese giden kadın hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Özkan E. "iş verme" vaadiyle ağına düşürdüğü kadını bıçak zoruyla dairede alıkoyup, cep telefonunu gasp etti. Neye uğradığını şaşıran Özbek kadın, şüphelinin kendisini cinsel ilişkiye zorlamasıyla ikinci bir şok yaşadı. Özkan E.'nin elindeki bıçağa rağmen direnen kadın, bulduğu bir anlık boşlukla kendini sokağa attı. Talihsiz kadın mahalle bakkalına sığınırken, şüpheli ise gözlerden kayboldu. Polis, kimliğini tespit ettiği Özkan E.'yi saatler içinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin aynı yolla başka bir kadını tuzağına düşürüp gasp ettiği ve hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Özkan E. tutuklandı.

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Temizliğe çağırdı, tecavüze kalkıştı
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