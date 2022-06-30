Temizlik çalışanı doktoru öldürmeye çalıştı! Kadın doktorları hipnotize ediyordu

Doktor Halit A, kadın çalışanların korkacağını düşünerek dışarı çıktığında küfür eden kişinin Ramazan Ç, olduğunu gördü. Genç doktor neler olduğunu sorduğunda ise Ramazan Ç, yine küfür ve tehditler yağdırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Halit A, güvenliği çağıracağını söyleyince temizlik görevlisi olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından iddiaya göre Ramazan Ç, doktor Halit A'yı her gördüğü yerde küfürler savurmaya devam etti.
DOKTORUN İÇİNE CİN KAÇTI ÖLDÜRECEĞİM
Hastane güvenliği, Ramazan Ç'nin doktora husumet beslediğini fark edince Halit A'ya giderek kendisine dikkat etmesini şüphelinin üzerinde bıçak gezdirmeye başladığı bilgisini verdi. Hatta Ramazan Ç'nin bir takım çevrelerde Halit A'nın içine cin kaçtığını, bu nedenle onu öldüreceğini söylediği belirtildi. Halit A, tehditler üzerine yaşanan sorunu başhekimliğe bildirerek tedbir alınması talebinde bulundu.
SIRTINDAN VE KOLLARINDAN BIÇAKLADI
Olay günü sabah saatlerinde Halit A, doktor arkadaşlarıyla kahvaltı yaptığı sırada Ramazan Ç, elinde bulunan bıçakla genç doktora saldırmaya başladı. Kendisini korumaya çalışan doktor kollarından yaralanınca bu kez hastanenin çıkışına doğru koşarak kaçtı. Saldırgan ise Halit A'nın arkasından koşarak bu kez sırtından bıçakladı. Çevrede bulunan doktorların beyaz kod vermesiyle olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi.
KADIN DOKTORLARI HİPNOZ ETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ
Hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ramazan Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda susma hakkını kullanan saldırgan savcılıkta verdiği ifadesinde Halit A'nın hastanede çalışan kadın doktorları hipnotize edip etkilediğini bu nedenle rahatsız olduğunu söyledi. Bu durumdan rahatsız olduğunu ve kendisini defalarca uyardığını belirten Ramazan Ç, bu duruma kayıtsız kalmamak için eylemi gerçekleştirdiğini amacının kendisini öldürmek değil yaralamak olduğunu savundu.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadesinin ardında Ramazan Ç, tutuklanması talebiyle nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlikte ifadesini aynen tekrar eden saldırgan hakim Furkan Bilgehan Ertem tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.