Temizlik çalışanı doktoru öldürmeye çalıştı! Kadın doktorları hipnotize ediyordu

Doktor Halit A, kadın çalışanların korkacağını düşünerek dışarı çıktığında küfür eden kişinin Ramazan Ç, olduğunu gördü. Genç doktor neler olduğunu sorduğunda ise Ramazan Ç, yine küfür ve tehditler yağdırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Halit A, güvenliği çağıracağını söyleyince temizlik görevlisi olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından iddiaya göre Ramazan Ç, doktor Halit A'yı her gördüğü yerde küfürler savurmaya devam etti.

DOKTORUN İÇİNE CİN KAÇTI ÖLDÜRECEĞİM

Hastane güvenliği, Ramazan Ç'nin doktora husumet beslediğini fark edince Halit A'ya giderek kendisine dikkat etmesini şüphelinin üzerinde bıçak gezdirmeye başladığı bilgisini verdi. Hatta Ramazan Ç'nin bir takım çevrelerde Halit A'nın içine cin kaçtığını, bu nedenle onu öldüreceğini söylediği belirtildi. Halit A, tehditler üzerine yaşanan sorunu başhekimliğe bildirerek tedbir alınması talebinde bulundu.