Temizlik görevlisini öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı: O saldırgan teslim oldu

KENDİ EŞİ İLE KOMŞUSUNU DA VURDU



Aracına binerek olay yerinden kaçan Süleyman K., daha sonra 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gitti. Süleyman K., burada kendilerine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve kendisine engel olmak isteyen market işleten komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Zübeyde K. ile Balı B. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



OĞLU İKNA ETMİŞ



Polisin aradığı Süleyman K., bugün sabah saatlerinde olayda kullandığı tabancayla Çobanlar'da jandarmaya teslim oldu. Jandarmada işlemleri yapılan Süleyman K., daha sonra ifadesi için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Süleyman K.'nin, askeri personel olarak görev yapan oğlu tarafından teslim olmaya ikna edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.