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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Temizlik işçisi babaya dev ekrandan sürpriz

Temizlik işçisi babaya dev ekrandan sürpriz
Aksaray Belediyesi'nde belediyenin temizlik işlerinde görevli Hazret Özkanlı meydanı süpürürken elektronik ekranda bir anda oğulları Mustafa (9) ve Yusuf'un (6) gördü. Videoda çocuklarının "Baba iyi ki varsın. İyi ki bizim babamızsın. Bizim için gece gündüz demeden çalışıyorsun. Seni çok seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun" sözlerini duyan işçi baba gözyaşlarına boğuldu. O anlarda çocukları meydanda babalarına koşarak sarıldı. Belediyeye bu sürprizi için teşekkür eden baba Özkanlı "Çocuklarımın onlara helal lokma götürmek için çalıştığımın farkında olmaları bana gurur verdi" dedi. İHA

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Temizlik işçisi babaya dev ekrandan sürpriz
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