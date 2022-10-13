Temizlik işçisi bulduğu ikinci cüzdanı da sahibine teslim etti

Fatih Belediyesi'nde 10 yıldır temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan ve ikinci kez cüzdan bulan Fırat Akay, "10 yıldır sokakları temizliyorum. 2 hafta önce yine bir cüzdan bulup polise teslim ettim. Ankara caddesinde süpürge yaparken ikinci kez cüzdan buldum ve hemen çevredeki esnafa giderek cüzdan bulduğumu söyledim. Polisi aradılar içinden 80 bin liraya yakın döviz ve Türk lirası çıktı. Parayı kaybedenin de ihtiyacı vardır diye düşünüp haram paradır. 5 çocuğum var diye düşünerek cüzdanı teslim ettim. Kiracıyım paraya da ihtiyacım var ama haram paraya el sürmem. Tekrar bulsam onuda teslim ederim" dedi.