Temizlik işçisi bulduğu ikinci cüzdanı da sahibine teslim etti

İstanbul Fatih Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 10 yıldır çalışan temizlik işçisi ikinci kez yolda temizlik yaparken cüzdan buldu. İki hafta önce içinde bir miktar para bulunan cüzdanı bulup polise teslim eden Fırat Akay bu defada içerisinde 80 bin liraya yakın döviz ve Türk parası bulunan ikinci cüzdanı buldu.
Eminönü Ankara caddesinde süpürge ile temizlik yaparken yerde bir cüzdana rastladı. Cüzdanı bulan Temizlik işçisi hemen esnafa giderek bulduğu cüzdanı gösterip polisi aradı. Temizlik işçisinin ihbarı üzerine polis, bulunan cüzdanı kontrol ettiğinde içinde bir miktar döviz ve Türk Parası ile kredi kartları olduğunu gördü.
Fatih Belediyesi'nde 10 yıldır temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan ve ikinci kez cüzdan bulan Fırat Akay, "10 yıldır sokakları temizliyorum. 2 hafta önce yine bir cüzdan bulup polise teslim ettim. Ankara caddesinde süpürge yaparken ikinci kez cüzdan buldum ve hemen çevredeki esnafa giderek cüzdan bulduğumu söyledim. Polisi aradılar içinden 80 bin liraya yakın döviz ve Türk lirası çıktı. Parayı kaybedenin de ihtiyacı vardır diye düşünüp haram paradır. 5 çocuğum var diye düşünerek cüzdanı teslim ettim. Kiracıyım paraya da ihtiyacım var ama haram paraya el sürmem. Tekrar bulsam onuda teslim ederim" dedi.