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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Temizlik işçisi çöpte bulduğu altınları teslim etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Temizlik işçisi çöpte bulduğu altınları teslim etti
ASRIN felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da ilk günden beri Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi ekipleri yardım çalışmalarında bulunuyor. Temizlik personeli Mustafa Şimşek, çöpün etrafını süpürürken çorap içinde 25 cumhuriyet, 12 yarım, 24 çeyrek altın ile bir çift altın küpe ve bir yüzük buldu. Şimşek ve diğer temizlik personeli bulduğu ziynet eşyalarını güvenlik güçlerine teslim etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli "Personelimizi duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Sizleri yürekten kutluyorum" dedi.

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Temizlik işçisi çöpte bulduğu altınları teslim etti
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