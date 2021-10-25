Temizlik personeli ve köpeğin yürekleri ısıtan görüntüsü

Tuzla Belediyesi Temizlik personelleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren Tuzla'nın her sokağını büyük bir özenle temizliyorlar. Temizlik personellerine de Tuzla Belediyesi tarafından takipleri yapılan sokak hayvanları eşlik ediyor. Dün sabah saatlerinde Tuzla Sahili'ni temizleyen personeller ile bir köpeğin görüntüleri ise yürekleri ısıttı.