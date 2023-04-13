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Giriş Tarihi: 13.4.2023 15:32 Son Güncelleme: 13.4.2023 15:41

Temizlik yaparken 5’nci kattan düşen kadın öldü

Kırıkkale'de, yeni taşındığı evin temizliğini yapan 58 yaşındaki Birsen Muratoğlu, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Temizlik yaparken 5’nci kattan düşen kadın öldü

Kırıkkale Kurtuluş Mahallesi 748. Sokakta ki 6 katlı apartmanda saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, apartmanın en üst katına yeni taşınan Birsen Muratoğlu(58), evin balkonunu temizlediği sırada dengesini kaybederek 6. kattan yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Birsen Muratoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

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Temizlik yaparken 5’nci kattan düşen kadın öldü
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