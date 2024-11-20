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Giriş Tarihi: 20.11.2024 08:59 Son Güncelleme: 20.11.2024 09:01

Temizlik yüzünden birbirlerine gidiler! 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı...

Eskişehir’de bir apartmanda temizlik mevzusu yüzünden 2 aile arasında kavga çıktı. Giderek büyüyen kavgada 68 yaşındaki Yunus E., 13 yaşındaki T.P.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 2 komşu arasında daha önce aidat yüzünden de tartışma çıktığı öğrenildi.

İHA
Temizlik yüzünden birbirlerine gidiler! 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı...

2 ailenin tartışması sonucunda bir çocuğun bıçaklandığı olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi İzgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir apartmanda, temizlik meselesi yüzünden komşular arasında tartışma çıktı.

Önceden de aidat ödemesi tartışma nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki ailenin arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, 68 yaşındaki Yunus E., 13 yaşındaki T.P. isimli çocuğu karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Karnından bıçaklanarak ağır yaralanan 13 yaşındaki T.P., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 13 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 yaşındaki komşusunu bıçaklayan Yunus E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Temizlik yüzünden birbirlerine gidiler! 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı...
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