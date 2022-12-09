Temizlikçilerini bile dolandırmışlar

Samsun ve Konya merkezli ortaya çıkan yeni tosuncuk vakasında mağdurlar da rakamlarda büyüyor mağdurların avukatı Av. Berivan yaralı " Türkiye'nin birçok yerinden telefon ve mailler alıyoruz. Bize başvuranların dışında dolandırılıp da başvurmayan çok sayıda insan olduğunu tahmin ediyorum. Organize bir düzen ile karşı karşıyayız. Yaklaşık bir buçuk yıl paraları düzenli ödenmiş ancak Ekim ayında büyük vurgunu yapıp ortadan kaybolmuşlar. Kredi çekenler arabasını satanlar borç alanlar eşinin altınlarını bozduranlar yani çok sayıda mağdur var. Bu işin Konya ve İstanbul bağlantıları da var. İstanbul da İ.Y. İsimli şahıs neredeyse tüm bağlantıların içinden çıkıyor. Ersin P'in kullandığı arabanın adresi de İ.Y, ye ait Ekim ayında Ersin ve Erdem P'in annesine ait Samsun'daki iki tane ev de İ.Y. ye satılıyor yani her taşın altından İ.Y. çıkıyor. Ersin P'nin in Samsun da bir kamu bankasında çalışan eşi Alev P 13 ekim günü bankadan istifa ediyor. Ersin P 13 Ekim günü V.G. İsimli şahsın otomobilinin noterden satın alıp Samsun'dan ayrılıyor. Bütün bunlar bir tesadüf olamaz. Mağdurların birçoğu Ersin P'nin dayısı ile muhatap oluyor. Parayı dayılarına veriyorlar, kar paralarını dayılarından alıyorlar, biz bu işin organize bir suç örgütü olduğunu inanıyoruz. Mağdurların otomobillerini öğrencilerin üzerlerine alıp daha ucuza sattıkları yönünde ciddi bilgilere ulaştık, bu öğrencilere vergi borçları çıkıyor" diye konuştu.

Mağdurlardan V.G., "Bir tanıdık bizi Ersin Pile tanıştırdı dost olduk iş yerime geldi beraber yemeğe çıktık. Amerika da yatırım şirketleri olduğunu söyledi iki ayda bir değişik lüks bir araç ile geliyordu. Beni sistemin içerisine sokmaya çalıştı, para vermedim sisteme girmedim, ekim ayı başında bana araba lazım satın alacağım dedi, bende bir yakınımın arabası vardı parasını bir hafta sonra vereceğini söyledi yakınım kabul etti, iki buçuk milyon liralık otomobili noterden devir ettik. Sonra yanıma geldi Avrupa'dan 150 bin dolar geldiğini ancak hesaba bir kaç gün sonra geleceğini, bana küçük bir kağıt gösterdi. Aradan iki gün geçti 350 bin lira para getirdi Bursa ya evini satmak için gideceğini söyledi o zaman şüphelendim. Telefonlarıma çıkmamaya başladı 13 Ekim günü telefonları kapandı hemen bizi tanıştıran insanın yanına gittim o kişinin yanında bir kaç mağdur daha vardı o zaman dolandırıldığımızı anladım. O kişi de Ersin'i aradı ulaşamadı. Sonra Konya da kamu kurumunda çalışan annesini aradım bende ulaşamıyorum. Canından şüpheleniyorum diyerek yüzüme kapattı. Benim arabamı İstanbul da ucuza satmış Ersin P'in annesinin evini satın alan İ.Y. Evleri boşaltmak için Samsun a geldiğinde Ersin Pelit in dayısı ile tartışıp karakolluk olmuş. Ersin P'yi eşi ile İstanbul da 4 gün sakladığını itiraf etmiş zaten İ,Y. nin dolandırıcılıktan suçları bulunuyor. Ersin Pelit evlerine temizliğe gelen bayanı da dolandırmışlar." dedi.

Mağdurlardan C.A., "Ersin P'in bir yakını bize ulaştı Ersin P'in yazılım işi ile uğraştığını, bu işte milletvekilleri müsteşarların olduğunu bize söyledi sistemi anlattı 2021 yılının Mayıs ayında küçük bir miktar ile sisteme girdim düzenli ödeme yapıldığı için para almadım üstene ekledim. Kredi çekip miktarı yükseltmeye karar verdik. Beni Ersin P'in eşinin çalıştığı bankaya yönlendirdiler eşimin vergi borcu olduğu için o bankadan kredi alamadım. Kendi maaş hesabımdan kredi çektim 2022 yılı haziran ayında 190 bin lira daha yatırdım. Ayda 18 bin lira civarında üç kez ödeme aldım ekim ayında da olay patladı dolandırıldığımızı anladım" diye konuştu.

Mağdurlardan M.A. " Ersin P'in dayısını tanıyor idik. Aynı mahallenin insanıyız. Güven veren saygın bir insan yeğenlerinin yazılım ve borsa işinde olduğunu bu işte risk olmadığını bize anlattı yüzde on kar payı vereceğini söyledi ben Ersin Pelit ile hiç muhatap olmadım görüşmedim. Dayı ile muhataptım parayı dayılarına veriyordun. Dayıları da kar payını bana veriyordu. Üç kere bankadan para yolladılar bir kere elden verdiler bense paraları hep banka aracılığıyla yolladım. Sonrasında dolandırıldık" ifadelerini kullandı.