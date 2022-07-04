Haberler Yaşam Haberleri Temmuz ayı kira artış oranı belirlendi! Haziran enflasyon rakamları sonrası temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 4.7.2022 11:59 Son Güncelleme: 4.7.2022 11:59

Temmuz ayı kira artış oranı belirlendi! Haziran enflasyon rakamları sonrası temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Temmuz ayı kira artış oranı belirlendi! Haziran enflasyon rakamları sonrası temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Enflasyon oranı açıklandı ve herkes kira artış oranını merak ediyor. Her ay TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası ev sahiplerinin yapacakları zam belli oluyor. Kiracılar ve ev sahipleri de bu konuyu konuşuyor. Kontrat yenileme tarihi baz alınarak 12 aylık enflasyon ortalaması üst sınır olarak belirlenip yapılmakta. Üst sınır ise geçtiğimiz ay yapılan düzenleme ile sabitlenmiş durumda. Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusu yöneltiliyor. İşte haziran enflasyon oranı sonrası yeni fiyatlar

Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu sorusu, haziran enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla daha da aratılır hale geldi. Her ay enflasyon oranı sonrası kira artış oranı belli oluyordu. Yeni kararla birlikte buna sınırlama geldi. Peki, haziran enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar!

TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Her ay enflasyon rakamlarından sonra kira artış oranı güncelleniyordu. 11 Haziran 2022 itibariyle kiracıya yüzde 25 üzerinde zam yapılmaması kararı alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,

"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" açıklamalarında bulundu.

YENİ KİRA ARTIŞ ORANI SINIRLAMASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Yeni düzenleme geçicidir ve 1 Temmuz 2023'e kadar sürmektedir.

HAZİRAN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

TÜİK Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) açıklamasını yaptı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti.

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Temmuz ayı kira artış oranı belirlendi! Haziran enflasyon rakamları sonrası temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
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