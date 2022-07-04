Temmuz ayı kira artış oranı belirlendi! Haziran enflasyon rakamları sonrası temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu sorusu, haziran enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla daha da aratılır hale geldi. Her ay enflasyon oranı sonrası kira artış oranı belli oluyordu. Yeni kararla birlikte buna sınırlama geldi. Peki, haziran enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar!