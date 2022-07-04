Temmuz ayı kira artış oranı belirlendi! Haziran enflasyon rakamları sonrası temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu sorusu, haziran enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla daha da aratılır hale geldi. Her ay enflasyon oranı sonrası kira artış oranı belli oluyordu. Yeni kararla birlikte buna sınırlama geldi. Peki, haziran enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar!
Her ay enflasyon rakamlarından sonra kira artış oranı güncelleniyordu. 11 Haziran 2022 itibariyle kiracıya yüzde 25 üzerinde zam yapılmaması kararı alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" açıklamalarında bulundu.