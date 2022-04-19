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Giriş Tarihi: 19.4.2022 12:17 Son Güncelleme: 19.4.2022 12:30

Tencere silah sayıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tencere silah sayıldı

Adana'da kavga esnasında komşusu Filiz Bektik’i (39) yüzünden yaralayan Fatma Solgun’un (46) kullandığı tencere savcılık tarafından silah sayıldı.

Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yaşanan olayda 4 katlı apartmanın en üst katında oturan Filiz Bektik (39), güneş enerjisinin su akıtması yüzünden komşusu Fatma Solgun ile tartıştı ve bu tartışma husumete dönüştü. İki aile arasında zaman zaman kavgalar yaşandı. Her kavgada aileler birbirlerinden şikayetçi olarak polise başvurdu.

Olayın yaşandığı 16 Temmuz'da marketten dönen Filiz Bektik ile apartman girişinde karşılaşan Fatma Solgun, 'Sen delinin tekisin" diyerek elinde bulunan tencere ile genç kadına saldırıp yüzünden yaraladı. Hastaneye götürülen Bektik'in yüzüne dikiş atıldı. Filiz Bektik kendisini yaralayan Solgun hakkında şikayetçi oldu.

İddianameyi hazırlayan savcılık tencereyi silah saydı, 'Silahla kasten basit yaralama' suçundan dava açtı. Komşusundan şiddet gören Filiz Bektik, 3,5 hamileyken yine komşusu tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek, "Marketten ekmek ve şeker almıştım. Binanı girişinde bana hakaret ettikten sonra elindeki tencereyle yüzüme vurdu. Yüzüme dikiş attılar. Savcı tencereyi silah saymış. Böyle bir kararı bekliyordum. Örnek davalara bakmıştım, görünce de çok mutlu oldum. Cezasız kalmamasını istiyorum" dedi.

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Tencere silah sayıldı
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