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Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:02 Son Güncelleme: 19.11.2024 14:03

Teneffüste camdan atladı! kurtarılamadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eğitim veren Muammer Dereli Fen Lisesi’nde, 16 yaşındaki öğrenci Beril Sezer’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan üzücü bir olay yaşandı. İddiaya göre Beril Sezer, teneffüs esnasında sınıfın penceresinden atladı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Teneffüste camdan atladı! kurtarılamadı

İzmit'te sabah saatlerinde okulda meydana gelen olayda, Beril Sezer'in sınıfın camından atladığını gören arkadaşları ve öğretmenleri büyük bir şok yaşadı. Hemen genç kızın yardımına koşan öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Beril, SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak,hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen, Beril kurtarılamadı. Genç kızın vefat haberi, ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

DÜŞÜK NOT İDDİASI

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, İlk edinilen bilgilere göre, Beril'in düşük sınav notu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Ancak pek çok kişi olayın nedenini bu olmadığını ileri sürdü. Ancak, öğrenciyi tanıyanlar bu iddianın gerçek olmadığını ifade etti. Beril'in ölümü, hem okul çevresinde hem de Kocaeli genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Arkadaşları ve öğretmenleri, Beril'in hayat dolu bir genç olduğunu ifade ederek yaşanan olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

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Teneffüste camdan atladı! kurtarılamadı
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