Teneffüste camdan atladı! kurtarılamadı

İzmit'te sabah saatlerinde okulda meydana gelen olayda, Beril Sezer'in sınıfın camından atladığını gören arkadaşları ve öğretmenleri büyük bir şok yaşadı. Hemen genç kızın yardımına koşan öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Beril, SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak,hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen, Beril kurtarılamadı. Genç kızın vefat haberi, ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

DÜŞÜK NOT İDDİASI

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, İlk edinilen bilgilere göre, Beril'in düşük sınav notu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Ancak pek çok kişi olayın nedenini bu olmadığını ileri sürdü. Ancak, öğrenciyi tanıyanlar bu iddianın gerçek olmadığını ifade etti. Beril'in ölümü, hem okul çevresinde hem de Kocaeli genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Arkadaşları ve öğretmenleri, Beril'in hayat dolu bir genç olduğunu ifade ederek yaşanan olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.