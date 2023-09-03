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Giriş Tarihi: 3.9.2023 15:21 Son Güncelleme: 3.9.2023 15:51

Teniste Erzincanlı milli sporcu Türkiye ikincisi

İstanbul TED Spor Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini bulurken Erzincanlı milli sporcu İlay Yörük Türkiye ikincisi oldu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Teniste Erzincanlı milli sporcu Türkiye ikincisi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul TED Spor Kulübü'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

TED Spor Kulübünün sert kortlarında düzenlenen ve toplamda 800 bin lira para ödülünün dağıtıldığı organizasyonda, tek erkekler finalinde TED Spor Kulübünden Yankı Erel, Enka Spor Kulübü'nden Cem İlkel'i 6-3 ve 7-5 yenerek 2023 Tek Erkekler Büyükler Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Tek kadınlar finalinde Enka'dan Başak Eraydın da Erzincan Tenis Kulübü'nden İlay Yörük'ü 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek 2023 Tek Kadınlar Büyükler Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

Çift erkekler finalinde, Enka Spor Kulübünden Cengiz Aksu ve Tuncay Duran çifti, TED Spor Kulübünden Yankı Erel ve Ergi Kırkın ikilisini 6-3 ve 6-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Çift kadınlar finalinde ise Enka'dan Başak Eraydın ile Melis Sezer, Green Kulübünden Cemre Anıl ile Enka'dan Doğa Türkmen ikilisini 6-2 ve 6-3'lük setlerle geçip şampiyonluk kupasını kaldırdılar.

ERZİNCAN'A 2'NCİLİK KAZANDIRDIĞIM İÇİN AYRICA MUTLUYUM

Erzincanlı milli sporcu İlay Yörük, "Böyle bir organizasyonda yer almak çok güzel. Özellikle final oynamaktan gurur duydum. Uzun zamandır ulusal bir turnuva oynamıyorum. Uzun bir aradan sonra Türkiye'de turnuva oynamak ve final oynamak çok güzeldi. Erzincan'a 2'ncilik kazandırdığım için ayrıca mutluyum" diye konuştu.

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Teniste Erzincanlı milli sporcu Türkiye ikincisi
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