Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Ne Olur? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Hukuksal süreç içinde pek çok anlamı bilinmeyen kelime ve kelime grupları karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen kelimelerden biri de, hukukçuların bildiği ancak vatandaşlara yabancı gelen tensip zaptı terimidir. Mahkeme tebligatlarında geçen tensip zaptı hazırlandı cümlesini gören bireyler tensip zaptı hazırlandıktan sonra ne olur sorusuna yanıt aramaktadır. Tensip zaptı hazırlandı ne demek sorusunun ayrıntılı yanıtlarını inceledik.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Hukuksal sürecin ilk etabında hem davalıya hem davacıya gönderilen mahkeme tutanak kağıtlarında geçen 'tensip zaptı hazırlandı' cümlesi, hakimin davayı kabul edip mahkeme sürecini başlattığını ifade etmektedir. Tensip zaptının kelime anlamı ise uygun görme tutanağıdır.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Ne Olur?

Dava açmak isteyen taraf yani davacı, gerekli belgeleri ve dava dilekçesini adliyeye sunarak başvurmasının ardından hakimin dava için hazırlanan belgeleri inceleyip, dava seyrinde yaptığı her işlemi kaydettiği belge tensip zaptıdır. Tensip zaptı hazırlandı ibaresi, hakimin davayı kabul ederek mahkeme sürecini başlattığını ayrıca taraflardan istenilecek yükümlülüklerin belirlendiğini ifade eder. Dava tutanağında tensip zaptı hazırlandı ibaresi bulunuyorsa duruşma tarihi yaklaşmış demektir. Tensip zaptında duruşmaya hangi hakimin bakacağı, duruşmanın hangi adliyede olacağı hakkında bilgilerin yanı sıra, sanık ve davacıdan istenilen yükümlülükler de yer almaktadır.