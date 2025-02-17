‘Tentelerin sökülmesi esnafın belini büker’

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent estetiğini bozduğu gerekçesi ile Konak ilçesi 859 sokakta kafe işletenlerden, masa ve sandalyelerini koydukları alanda bulunan tentelerini kaldırmalarını istedi. Bu alanı kullanmak için işgaliye ücreti ödeyen esnaf ise müşterilerini kışın soğuktan, yazın da sıcaktan koruyan tentelerin sökülmesinin kendilerini mağdur edeceğini ifade etse de durum değişmedi. Belediye zabıtalarının gözetiminde tenteler bulundukları yerden sökülerek yakındaki boş bir arsaya istiflendi. Söküm işlemi sırasında bazı tentelerin zarar görüp yırtıldığı görüldü.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir tebligat yapmadan sırf sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafı gerekçe göstererek tenteleri kaldırması yıllardır 859 sokakta esnaflık yapan vatandaşın tepkisine neden oldu. Sorunun çözümü için kent estetiğine uygun ve tek tip tente kullanmaya razı olduklarını belirten esnaf, "Soğuk ya da yağmurlu havalarda müşteriler haklı olarak sokaktaki sandalyelerde oturmuyor, kaçıyor. Dükkanlarımızın metrekareleri ufak. Esnaf nasıl para kazanıp ayakta duracak? İzmir'in tek sorunu ya da estetiğini bozan bu sokaktaki tenteler mi? Bu durum esnafın belini büker. Esnaf olarak Başkan Cemil Tugay'dan çözüm bekliyoruz" dedi.25 yıldır sokakta esnaflık yapan Özcan Altınkuş, bugüne kadar tentelerle ile ilgili sorun yaşamadıklarını savunarak, "Esnaf tüm masrafları karşılamaya hazır, buranın da Birinci Kordon gibi projelendirilmesini istiyoruz. Bize tentelerin kent estetiğini bozduğu gerekçe gösteriliyor. Peki kent estetiğine Hisarönü mü, Kahveciler sokağı mı yoksa Bornova Küçükpark mı uygun? 'Ben yaptım oldu' mantığını kabul etmiyoruz. Dükkanların kapasitesi belli. İşgaliyesini ödediğimiz alanda müşteriler kışın ne yapacak? Müşteri gelip oturamazsa biz dükkan kiramızı, vergimizi nasıl ödeyeceğiz? Biz ayrıcalık değil, herkesin mağdur olmayacağı bir orta yol bulunmasını istiyoruz. Belediye öncülüğünde proje çizilsin, biz esnaf olarak o tente projesini kendi imkanlarımızla yaptırmaya razıyız" diye konuştu.Kafe işleten Emre Adak ise bir vatandaşın sosyal medyada tentelerin fotoğrafını çekip paylaşmasından dolayı 15 esnafın mağdur olduğunu belirterek, "İzmir'i sosyal medyacılar mı yönetiyor? Tentelerin hiçbiri yaya yolunu kapatmıyordu ama yine de kaldırılması istendi" dedi.