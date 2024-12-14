Haberler Yaşam Haberleri Tepecikspor'un tribün lideri ‘Amigo Mami’ ye silahlı saldırı düzenlendi
Giriş Tarihi: 14.12.2024 17:05 Son Güncelleme: 14.12.2024 18:00

Tepecikspor'un tribün lideri ‘Amigo Mami’ ye silahlı saldırı düzenlendi

Büyükçekmece Tepecikspor’un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanaşan bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tepecikspor’un tribün lideri ‘Amigo Mami’ ye silahlı saldırı düzenlendi

Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde, olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Büyükçekmece 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir otomobilden peşpeşe kurşunlar sıkıldı. Kurşunlardan 4'ü Uçar'ın vücuduna isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Uçar'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları arıyor.

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Tepecikspor'un tribün lideri ‘Amigo Mami’ ye silahlı saldırı düzenlendi
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