Tepki yağıyor, savcılıklar harekete geçti

Sosyal medyada iki günden beri dolaşan bir imamın namaz kıldırırken tabureyle arkadan saldırıya uğradığı görüntüler infiale yol açtı. Şimdi herkes bu imamın ve caminin nerede ve hangi ilde olduğunu soruyor. Reels videoda hangi cami ve il olduğu belli olmayan görüntülerde akşam ya da yatsı namazı olduğu pencerelerin karanlık olmasından anlaşılıyor. Yorumlara bakıldığında İzmir olduğu iddiasının bulunduğu camii kamerasının görüntüsünde imam rükuya gidiyor.

İmamın arkasında iki saf bulunuyor. Arkadan sessizce gelen ve görüntülere göre ayağında parmak uçları açık terlik ya da çorap olduğu tahmin edilen 1.80 boylarında ve 90 kilolarında olduğu tahmin edilen saldırgan, imamın rükudan kalkmasını bekliyor. İmam rükudan kalktığında elindeki tabureyi utanmadan imamın kafasına vuruyor. Bu sırada imam namaz kıldırmaya devam ediyor. Ancak saldırgan, bu defa secdeye giden imam ve cemaatin arasından ikinci bir defa hızlı bir şekilde imamın kafasına tabureyle vuruyor. Bu sırada arka saftaki bazı cemaat istemeden de olsa namazı bozuyor. Üçüncü bir hamleyle imamın kafasına vurmak üzereyken imam da tehlikenin ve sesin arttığını anlayarak secdede iken dönerek kafasına gelecek üçüncü tabure saldırısını eliyle engellemeye çalışıyor. İmam ve cemaat ayağa kalkarken cemaatten birisi demir vantilatör çubuğu ile taburede namaz kılan bir cemaat saldırgana hızla vuruyor. Neye uğradığını şaşıran saldırgan cemaatin saldırısına karşı hızla camiden kaçıyor. Şimdi savcılık ve polis, büyük infiale yol açan bu görüntülerle ilgili soruşturma açmak için cami ile saldırganın hangi ilde olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Yorumlarda caminin 'İzmir'de olduğu iddiası var.