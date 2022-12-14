Haberler Yaşam Haberleri TERA ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek, hisse fiyatı nedir? TERA Yatırım halka arz oluyor! İşte talep toplama tarihleri
Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:56

TERA ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek, hisse fiyatı nedir? TERA Yatırım halka arz oluyor! İşte talep toplama tarihleri

Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) koduyla 15-16 Aralık tarihlerinde 10,00 TL fiyatla halka arz olacağını duyurdu. Şirket konuya ilişkin detayları duyururken öte yandan “TERA ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek, hisse fiyatı nedir?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan duyuruya göre şirketin halka arzı oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. İşte TERA halka arz talep toplama tarihleri ve tüm detaylar.

TERA ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek, hisse fiyatı nedir? TERA Yatırım halka arz oluyor! İşte talep toplama tarihleri

TERA halka arz talep toplama tarihleri ve detayları merak konusu haline geldi. Yatırımcılar bu noktada "TERA ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek, hisse fiyatı nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde halka arz edecek şirketin #TERA, hangi bankalardan işlem göreceği, dağıtım yöntemi gibi tüm detayları belli oldu. İşte süreçle ilgili merak edilenler.

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TERA YATIRIM HALKA ARZI NE ZAMAN?

Halka arz tarihleri 15-16 Aralık 2022 (Perşembe - Cuma) olarak belirlendi.

TERA Yatırım Halka Arz Eşit mi Oransal Dağıtım mı?

Oransal Dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

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TERA Yatırım Halka Arz Fiyatı Nedir?

1 TL nominal değerli payın fiyatı 10,00 TL

TERA Yatırım Halka Arz Kodu Nedir?

Şirket payları, #TERA kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul'da işlem görecek.

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TERA Yatırım Halka Arz Büyüklüğü Nedir?

TERA Yatırım'a ait 15.000.000 ve 1.500.000 adet ek pay satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 165.000.000 TL'ye ulaşacak.

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TERA ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek, hisse fiyatı nedir? TERA Yatırım halka arz oluyor! İşte talep toplama tarihleri
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