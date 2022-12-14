TERA ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek, hisse fiyatı nedir? TERA Yatırım halka arz oluyor! İşte talep toplama tarihleri

TERA halka arz talep toplama tarihleri ve detayları merak konusu haline geldi. Yatırımcılar bu noktada "TERA ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek, hisse fiyatı nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde halka arz edecek şirketin #TERA, hangi bankalardan işlem göreceği, dağıtım yöntemi gibi tüm detayları belli oldu. İşte süreçle ilgili merak edilenler.