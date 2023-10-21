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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Terapinin Oscar’ı Türk psikiyatriste

Avrupa Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği Ödülü (EABCT), Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar’a verildi. Ödül ‘terapinin Oscar’ı olarak anılıyor

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Terapinin Oscar’ı Türk psikiyatriste
Terapinin Oscar'ı olarak anılan Avrupa Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği Ödülü (EABCT), Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar'a verildi. Prof. Türkçapar, "Her yıl Avrupa çapında bu ödül bir psikiyatriste veriliyor. Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu oldum" dedi. Avrupa Davranışçı ve Bilişsel Terapileri Birliği'nin (EABCT) 2023 yılı kongresi Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar, bilişsel davranışçı terapilerin gelişimi ve yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaları ile Avrupa Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği Ödülü'ne (EABCT) layık görüldü.



Bilişsel terapinin amacının kişiyi bu dünyanın, çevrenin, insanların oluşturduğu sıkıntılardan, kendi düşünce ve davranışlarını geliştirerek, dönüştürerek, farkındalık yaratarak çözümlemesini sağlamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkçapar, "Dünyada son yıllarda bu psikoterapi yöntemi daha çok tercih ediliyor. Psikolojik ilaçlar o an için iyi sonuç verse de insanda düşünce kalıpları değişmedikçe sorun yeniden ortaya çıkabiliyor. Bilişsel terapi ile düşünce kalıpları değiştirilip sorunun kaynağına iniliyor. İngiltere'de ilaç kullanımının ekonomik yükünün ağır olduğu görüldüğü için 20 yıldır İngiliz hükümeti birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında bilişsel terapiyi sunuyor" dedi.

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Terapinin Oscar’ı Türk psikiyatriste
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