Teras katında kan donduran olay

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Kurşun Sokak'taki bir apartmanın terasında yaşayan Cenk Çağın Ünlü, Aynı zamanda ünlü bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışıyordu. Bayramın ilk günü yakınları ve arkadaşları bayramlaşmak için aradıklarında ona bir türlü ulaşamadı. Hemen durumu polise haber verdiler. Polis ekipleri ertesi gün sabah saatlerinde Ünlü'nün yaşadığı dairenin kapısına gitti. Defalarca zile basıldı, kapı açılmayınca içeri girildi.

21 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Her yer kan gölüne dönmüştü. Cenk Çağın Ünlü'nün de cesedi bulundu. Yapılan incelemede 21 bıçak darbesi olduğu belirlenen cesedin birkaç günlük olduğu değerlendirmesi yapıldı. Cenk Çağın Ünlü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Cenk Çağın Ünlü

BAYRAM GÜNÜ VALİZLİ BİRİ ÇIKTI

Cesede ulaşan polis ekipleri hemen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler doğrultusunda bir görgü tanığı, Ramazan Bayramı'nda bir kişinin valizle evden hızlı adımlarla çıktığını gördüğünü söyledi. Polis, bu kişinin kimliğinin deşifre edilmesi için kapsamlı bir kamera görüntüsü incelemesi başlattı. Polisin katili bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan Ünlü'nün cenazesi memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından yine Gölcük'te defnedildi.