Haberler Yaşam Haberleri Teras katında kan donduran olay
Giriş Tarihi: 8.5.2022 09:37 Son Güncelleme: 8.5.2022 10:12

Teras katında kan donduran olay

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Teras katında kan donduran olay

İstanbul Şişli’de bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışan Cenk Çağın Ünlü (38) Bayram günü kaldığı dairede 21 bıçak darbesi ile öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri evden valizle çıktığı iddia edilen şüphelinin peşine düştü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Kurşun Sokak'taki bir apartmanın terasında yaşayan Cenk Çağın Ünlü, Aynı zamanda ünlü bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışıyordu. Bayramın ilk günü yakınları ve arkadaşları bayramlaşmak için aradıklarında ona bir türlü ulaşamadı. Hemen durumu polise haber verdiler. Polis ekipleri ertesi gün sabah saatlerinde Ünlü'nün yaşadığı dairenin kapısına gitti. Defalarca zile basıldı, kapı açılmayınca içeri girildi.

21 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Her yer kan gölüne dönmüştü. Cenk Çağın Ünlü'nün de cesedi bulundu. Yapılan incelemede 21 bıçak darbesi olduğu belirlenen cesedin birkaç günlük olduğu değerlendirmesi yapıldı. Cenk Çağın Ünlü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Cenk Çağın Ünlü

BAYRAM GÜNÜ VALİZLİ BİRİ ÇIKTI

Cesede ulaşan polis ekipleri hemen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler doğrultusunda bir görgü tanığı, Ramazan Bayramı'nda bir kişinin valizle evden hızlı adımlarla çıktığını gördüğünü söyledi. Polis, bu kişinin kimliğinin deşifre edilmesi için kapsamlı bir kamera görüntüsü incelemesi başlattı. Polisin katili bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan Ünlü'nün cenazesi memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından yine Gölcük'te defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti
CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! "Güzelim diye ağzımdan vurdu"
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
Son dakika: Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor
Son dakika: İstanbul'un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Teras katında kan donduran olay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA