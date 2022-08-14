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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Babasının terastan attığı çekyat ölümüne neden oldu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Babasının terastan attığı çekyat ölümüne neden oldu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Gürsel Beceren kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Aynı binanın 2. katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı. Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı.



Rana'nın sesini duyan anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren kızlarını otomobille hastaneye götürdü. Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

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Babasının terastan attığı çekyat ölümüne neden oldu
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