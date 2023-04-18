Haberler Yaşam Haberleri Teravih namazı için camiye giden kişi kazada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.4.2023 11:09 Son Güncelleme: 18.4.2023 11:44

Teravih namazı için camiye giden kişi kazada hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde teravih namazı kılmak için camiye giden ve yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karakuş (75), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Teravih namazı için camiye giden kişi kazada hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinin Özgen Mahallesine bağlı Bayburt Caddesi'nde dün akşam 20:00 sıralarında meydana gelen olayda, iftar sonrası teravih namazı için camiye giden Ali Karakuş, yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki Kemal Danışmaz'a (31) ait hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Karakuş ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 sağlık görevlilerinin yaptığı ön muayenede Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından otomobil sürücü Kemal Danışmaz gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Teravih namazı için camiye giden kişi kazada hayatını kaybetti
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