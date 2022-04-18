Teravih namazına giden kadın kazada öldü

Karabük Safranbolu Karayolu Balıklar kayası mevkiinde meydana gelen olayda öğrenci yurdunda hizmetli olarak çalışan Fatma Kılınç, Teravi namazına gitmek için yolun karşısına geçerken, Safranbolu istikametine giden Emin C.'nin kullandığı özel aracın çarpması ile ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücü gözetim altına alınırken, kazanın meydana geldiği olay yerinin 50 metre ilerisinde üst geçit olduğu üst geçit merdivenlerini çıkmamak için karayolundan karşıya geçtiği belirtildi. Olay hakkında soruşturma başlattı.