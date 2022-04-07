Haberler Yaşam Haberleri “Teravih namazına gidiyorum” diye evden çıkıp ortadan kaybolan genç bulundu
Giriş Tarihi: 7.4.2022 22:16

“Teravih namazına gidiyorum” diye evden çıkıp ortadan kaybolan genç bulundu

“Teravih namazına gidiyorum” diye evden çıkıp ortadan kaybolan genç bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4 gün önce “Teravih namazına gidiyorum” diye evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki genç, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki C.A., 4 Nisan'da akşam saat 19.40 sıralarında ağabeyine "Teravih namazına gidiyorum" diyerek evden çıktı. Evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen gençten yakınları haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, genci kaybolmasının 4'ncü gününde ilçenin Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde yolda buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen genç, emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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“Teravih namazına gidiyorum” diye evden çıkıp ortadan kaybolan genç bulundu
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