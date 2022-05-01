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Giriş Tarihi: 1.5.2022 13:31 Son Güncelleme: 1.5.2022 13:43

Tercümanlık bürosuna sahtecilik baskını

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tercümanlık bürosuna sahtecilik baskını

Gaziantep'te 3 ayrı yerde kayıtsız olarak faaliyet gösteren tercümanlık bürosunun sahibi ve 6 çalışanı göçmenlere sahte evrak düzenlemekten gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı adreste kayıtsız olarak "Tercümanlık Bürosu" adı altında faaliyet gösteren işyerlerinde geçici koruma kapsamındaki şahısların adres güncelleme işlemlerinde kullanılan belgelerin maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde yapıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda sahte mühür, kaşe, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. 7 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

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Tercümanlık bürosuna sahtecilik baskını
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