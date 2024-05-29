Terim ‘şikâyetçi’ Erzan ‘şüpheli’

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde, aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'la ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianame birleştirme talepli olarak, Erzan'ın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede ünlü teknik direktör Fatih Terim şikâyetçi, Seçil Erzan ve yardımcısı banka görevlisi Rüya Sağır şüpheli olarak yer aldı. 2 şüphelinin de fikir ve eylem birliği içerisinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri ve Fatih Terim'i dolandırdıkları iddia edilerek 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, şüphelilerin Terim'in hesap hareketlerinde yer almamasına rağmen elle ekleme yaparak Terim'e yolladıkları ve fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Terim'i dolandırdıkları ifade edildi. Terim, geçtiğimiz haziran ayında verdiği ifadede 3 milyon dolarının banka tarafından kendisine ödenmediğini söylemişti.Öte yandan, Fatih Terim'in "müşteki" olarak yer aldığı birleştirme talepli hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edildiği öğrenildi.