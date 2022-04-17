Terk edilen köyde 30 yıldır ezan okuyor

Makedonya'nın Dılıga Köyü, 1992'te göç nedeniyle boşaldı. Terk edilen köyde evler harabeye döndü. Ulaşımı zor olan dağda bir tek cami ayakta kaldı. Dılıga'ya 20 kilometre uzakta Kumanova'da yaşayan imam Recep Bayram, köy camisiz, ezansız kalmasın diye harekete geçti. Camiye bakım yaptı. Bayram, 30 yıldır, 20 kilometre uzaktaki Kumanova'dan Dılıga'ya gelerek her gün ezan okudu.

"İNSANSIZ BIRAKTIK, EZANSIZ BIRAKMADIK"

Köyü ezansız bırakmayan Bayram, "Bizim burada yatanlarımız var, dedelerimiz burada yaşamış. Camimiz var burada. Biz camimizi nasıl bırakalım burada? Burası güzel ama Kumanova'dan uzak. Caminin durumu da kötüydü. Bizi caminin camlarını koyduk, biraz bakım yaptık. Biz köyü burada insansız bıraktık, ama ezansız bırakmadık" dedi.