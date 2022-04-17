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Giriş Tarihi: 17.4.2022 00:30 Son Güncelleme: 17.4.2022 00:46

Terk edilen köyde 30 yıldır ezan okuyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Terk edilen köyde 30 yıldır ezan okuyor

Recep Bayram, Makedonya’nın terk edilmiş Dılıga Köyü’nde, 30 yıldır hergün gelip ezan okudu. Köyü ezansız bırakmayan Bayram, “Bizim burada yatanlarımız var. Biz köyü burada insansız bıraktık ama ezansız bırakmadık” dedi.

Makedonya'nın Dılıga Köyü, 1992'te göç nedeniyle boşaldı. Terk edilen köyde evler harabeye döndü. Ulaşımı zor olan dağda bir tek cami ayakta kaldı. Dılıga'ya 20 kilometre uzakta Kumanova'da yaşayan imam Recep Bayram, köy camisiz, ezansız kalmasın diye harekete geçti. Camiye bakım yaptı. Bayram, 30 yıldır, 20 kilometre uzaktaki Kumanova'dan Dılıga'ya gelerek her gün ezan okudu.

"İNSANSIZ BIRAKTIK, EZANSIZ BIRAKMADIK"

Köyü ezansız bırakmayan Bayram, "Bizim burada yatanlarımız var, dedelerimiz burada yaşamış. Camimiz var burada. Biz camimizi nasıl bırakalım burada? Burası güzel ama Kumanova'dan uzak. Caminin durumu da kötüydü. Bizi caminin camlarını koyduk, biraz bakım yaptık. Biz köyü burada insansız bıraktık, ama ezansız bırakmadık" dedi.

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Terk edilen köyde 30 yıldır ezan okuyor
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