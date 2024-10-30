Haberler Yaşam Haberleri Abdülkadir Ceylani Sapmaz'ın feci sonu! Her yerde aranıyordu: Barajda ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 30.10.2024 17:31 Son Güncelleme: 30.10.2024 18:01

Abdülkadir Ceylani Sapmaz'ın feci sonu! Her yerde aranıyordu: Barajda ölü bulundu!

Kocaeli’de Yuvacık Barajı mevkiinde, park halinde terk edilmiş bir araç ve yanında bulunan elbiseler ekipleri alarma geçirdi. AFAD ekiplerinin gölet çevresinde ve su altında yaptığı yoğun aramalar sonucu bulunan cesedin günlerdir aranan 35 yaşındaki Abdülkadir Ceylani Sapmaz'a ait olduğu belirlendi.

ABBAS ÇAKAR
Abdülkadir Ceylani Sapmaz’ın feci sonu! Her yerde aranıyordu: Barajda ölü bulundu!

Sabah saatlerinde Yuvacık Barajı mevkiinden geçen vatandaşların, terk edilmiş bir araç ve elbiselerden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine giden jandarma ekipleri, araç sahibinin Abdülkadir Ceylani Sapmaz olduğunu belirlemiş ve kapsamlı bir arama başlatmıştı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına su altı dalgıç ekipleri de dahil edilmişti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gün boyu süren aramaların ardından Abdülkadir Ceylani Sapmaz'ın cansız bedeni baraj göleti içinde bulundu. Şahsın ölümünün intihar olabileceği düşünülüyor, ancak kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Kocaeli'de terk edilmiş aracın aranan sahibi baraj gölünde ölü bulundu

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Abdülkadir Ceylani Sapmaz'ın feci sonu! Her yerde aranıyordu: Barajda ölü bulundu!
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