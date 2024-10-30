Abdülkadir Ceylani Sapmaz’ın feci sonu! Her yerde aranıyordu: Barajda ölü bulundu!

Sabah saatlerinde Yuvacık Barajı mevkiinden geçen vatandaşların, terk edilmiş bir araç ve elbiselerden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine giden jandarma ekipleri, araç sahibinin Abdülkadir Ceylani Sapmaz olduğunu belirlemiş ve kapsamlı bir arama başlatmıştı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına su altı dalgıç ekipleri de dahil edilmişti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gün boyu süren aramaların ardından Abdülkadir Ceylani Sapmaz'ın cansız bedeni baraj göleti içinde bulundu. Şahsın ölümünün intihar olabileceği düşünülüyor, ancak kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Kocaeli'de terk edilmiş aracın aranan sahibi baraj gölünde ölü bulundu