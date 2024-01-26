Mardin Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Akdağ ailesinin 8 yaşındaki oğlu Egit, Ankara'nın Güdül ilçesinde tatile gittikleri termal otelin havuzunda boğuldu. Önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda Egit Akdağ, ailesiyle konakladığı termal otelin çocuk havuzuna girdi. İddiaya göre annesinin bir süreliğine havuzda yalnız bıraktığı Akdağ, girdiği havuzda boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından havayolu ile Mardin'e getirildiği ve Kızıltepe ilçesine bağlı Aktulga mahallesinde defnedildiği öğrenildi. Taziyesinin ilçe merkezinde kurulacağı bildirildi.