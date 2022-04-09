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Giriş Tarihi: 9.4.2022 03:04

Termik santral işçilerini taşıyan minibüs dereye uçtu: 7 yaralı

İHA
Termik santral işçilerini taşıyan minibüs dereye uçtu: 7 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde termik santral işçilerini taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesi Suçıktı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.S.'nın (54) kullandığı 45 J 5586 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

JANDARMA VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan araç sürücüsü M.A.S. ile işçiler Ş.Y.(33), A.C. (29), H.K.(29), A.S.(29), V.G. (29) ve A.K.(30) yaralı olarak ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Termik santral işçilerini taşıyan minibüs dereye uçtu: 7 yaralı
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