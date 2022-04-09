Termik santral işçilerini taşıyan minibüs dereye uçtu: 7 yaralı

Kaza Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesi Suçıktı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.S.'nın (54) kullandığı 45 J 5586 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

JANDARMA VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.