Terminalde Cumhuriyet coşkusu





ÜÇ YILDIR CUMHURİYETİMİZE GURURLA HİZMET EDİYORUZ



İGA 'nın sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramına özel olarak hazırlanan ve ' Nereye Baksak Cumhuriyet' başlığı ile yayınlanan videoda "3 yıldır Cumhuriyetimize gururla hizmet ediyor, onu yaşatmak ve yükseltmek için durmadan çalışıyoruz. Geçmişin bugünle gurur duyduğu, bugünün geleceğe ilham olduğu Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun "ifadeleri kullanıldı