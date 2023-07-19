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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Termometreler 40 dereceyi aşacak

Çöl sıcaklıklarının ardından bu kez Kharoon sıcakları yurdu etkisi altına aldı. Uzmanlar İstanbul da dâhil olmak üzere birçok ilde hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağını belirtti

Termometreler 40 dereceyi aşacak
Günlerdir ülkemizde etkili olan çöl sıcaklıkları devam ederken yeni bir sıcak hava dalgası kapıya dayandı. Uzmanlar "Kharoon" sıcakları için uyarı yaptı. İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve güney kesimleri için uyarılar üst üste geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, dün itibarıyla tüm yurtta etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklığı yarın yurt genelinde kritik seviyeye ulaşacak. Uzmanlar İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde hisseedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmininde bulundu. Söz konusu sıcaklık artışında kalabalık kentlerdeki yoğun araç ve makine kullanımı, sanayileşme gibi sebeplerin etkili olacağı belirtildi.

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Termometreler 40 dereceyi aşacak
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